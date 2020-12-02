Более 10 тыс. объектов в Москве подключились к системе регистрации посетителей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти 10,2 тыс. мест в Москве уже подключились к системе регистрации посетителей, которая была запущена для информирования москвичей о потенциальных контактах с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"К системе чекинов присоединились 4 419 организаций, всего в Москве 10 159 точек с QR-кодами - мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом. Кроме заведений общественного питания, гостиниц и органов исполнительной власти к системе подключились салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи", - сказал Немерюк.

По его словам, на неделе в местах с QR-кодами регистрируются около 30-40 тыс. человек в день, в пятницу и субботу - более 50 тыс.

"С 19 октября в системе зачекинились или прошли регистрацию почти 2,5 млн человек. В первые недели работы системы посетители заведений преимущественно выполняли регистрацию, отправляя СМС. Сейчас доля регистрацией по QR-кодам сравнялась и немного превысила число чекинов по СМС", - сказал Немерюк.

Ранее он говорил, что уведомления о возможном контакте с заболевшим получили порядка 1,5% посетителей мест, подключенных к системе регистрации.

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12-го - во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.