Количество пожаров в Москве осенью сократилось в два раза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве за осень текущего года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Более 900 пожаров произошло в Москве за прошедшую осень, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря работе пожарных спасено более 230 и эвакуировано порядка 1 100 человек", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС отметили, что специалисты ведомства продолжают масштабную профилактическую работу по недопущению пожаров и чрезвычайных происшествий. "Главной причиной возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем", - отметили в главке.

С начала сентября сотрудники МЧС в рамках профилактической операции "Отопительный сезон" провели около 40 тыс. профилактических мероприятий, где информировали население о правилах эксплуатации отопительных приборов и систем отопления.