В депздраве заявили, что пожар в АТЦ "Москва" не повлиял на работу ковидного госпиталя

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инцидент с возгоранием в АТЦ "Москва" не повлиял на работу госпиталя, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что в АТЦ "Москва" произошло возгорание на площади 5 кв. м. Была проведена частичная эвакуация сотрудников центра.

"Возгорание в АТЦ "Москва" произошло не на территории временного госпиталя, а в соседнем от него здании. Инцидент не повлиял на работу госпиталя. Эвакуация пациентов и сотрудников не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в Москве прием пациентов с COVID-19 осуществляют пять резервных госпиталей: в Ледовом дворце "Крылатское", КВЦ "Сокольники", АТЦ "Москва", в павильоне № 75 ВДНХ, а также на территории ГКБ № 40 в Коммунарке, в которых развернуто более 6 тыс. коек.