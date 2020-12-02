Более 7 тыс. инвалидов Москвы прошли реабилитацию у Черного моря и в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. московских инвалидов в возрасте от трех до 37 лет прошли реабилитацию в здравницах Черноморского побережья и Московской области в 2020 году. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

"В 2020 году на выездную реабилитацию в здравницах Черноморского побережья и Московской области мы отправили более 7 тыс. человек, среди них дети-инвалиды с ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, по причине ДЦП, неслышащие и невидящие ребята, молодые люди с инвалидностью вследствие поражений опорно-двигательного аппарата, - сказал Володин.

Он уточнил, что ежегодно реабилитацию в здравницах Черноморского побережья проходят москвичи в возрасте от трех до 37 лет, имеющие инвалидность, в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы". Она включает лечебную и социально-бытовую, а также социокультурную виды реабилитации.

"Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Московской городской ассоциацией родителей детей-инвалидов, которая ежегодно по выделяемой именной субсидии отправляет детей и молодых людей с инвалидностью в центр спорта "Эволюция" на западном побережье Крыма. В этом году мы направили туда порядка 2 тыс. детей и молодых людей с инвалидностью. И эта выездная программа будет действовать до 31 декабря", - добавил Володин.

Он напомнил, что весной из-за коронавируса в Москве выездная реабилитация была приостановлена, но она вновь стала доступна с 1 июля. Все учреждения открылись с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе помещения были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. В Москве была организована плановая сдача ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию каждого выезжающего.

"В 2021 году все выездные программы реабилитации сохранятся и будут продолжены", - подытожил Володин.