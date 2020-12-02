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Пандемия COVID-19

Нарушения масочно-перчаточного режима выявили в головном офисе Adidas в Москве

За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе рейда выявило нарушения мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas, организации грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

"Сотрудниками организации не соблюдался перчаточно-масочный режим. В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу", - сказал Поплавский.

Он отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль на предприятиях, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.

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РоссияПандемия COVID-19
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