Власти Москвы заявили о сокращении доли нелегальных такси в 35 раз за десять лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доля нелегальных такси в Москве сократилась с 70 до 2% за десять лет. Об этом заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"2010 год: 30% был легальный сегмент, 70% - нелегальный. Сейчас 98% - это легальные перевозки, 2% - случайные машины.", - сказал Ликсутов.

Ранее он сообщал, что столичные власти не планируют пользоваться региональным правом на ограничение количества такси в городе, но поддерживают сохранение данной преференции для субъектов в федеральном законе. По его словам, это позволяет контролировать рост числа такси, а значит - сохранять качество работы.