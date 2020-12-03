Более 100 нежилых помещений выставили на торги в Москве для предпринимателей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Предприниматели смогут арендовать в Москве более 100 выставленных на торги нежилых помещений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На городские торги по льготной аренде выставлены 109 нежилых помещений свободного функционального назначения. Их площадь составляет от 11 до 1 840 квадратных метров. Принять участие в аукционе могут только представители малого и среднего предпринимательства (МСП)", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в материале, льготная программа аренды нежилых помещений позволяет получить возможность долгосрочной аренды городской недвижимости на прозрачных условиях. В рамках программы представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей для цоколя, первых этажей и выше. Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года. За неполные три года предприниматели арендовали у города свыше 1,5 тыс. помещений по сниженной ставке.

Больше всего недвижимости по сниженной ставке сдается на востоке Москвы - 17 предложений, на юге -16 помещений, 15 - на северо-западе, 13 объектов - на севере города, 12 лотов представлено на юго-западе, 10 - на западе, девять помещений на северо-востоке, восемь - в Зеленограде и семь - на юго-востоке столицы. В центре города представлено два объекта.

"Льготная аренда очень популярна на торгах. С начала 2020 года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса город реализовал 468 объектов общей площадью 52,1 тыс. кв. м, средняя конкуренция на таких аукционах составляет семь участников на лот", - добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса имеют право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений, которые они уже арендуют у города. Такие сделки проводятся без конкурса. За десять лет было заключено 6 936 договоров выкупа нежилых помещений, которые предприниматели используют под различные виды бизнеса, чаще всего это торговля и сфера услуг. Средняя площадь помещения, выкупаемого у города субъектами МСП, составляет 206,3 кв. м.