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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 6 849

Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 471 833

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 6 849 и составило 471 833, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 6 849 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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