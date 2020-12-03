Товары производителей Москвы появятся в дьюти-фри по программе Made in Moscow

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит отбор участников для программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей, они будут продаваться в аэропортах с логотипом Made in Moscow. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Размещение товаров на такой площадке говорит о высоком качестве продукции и будет полезно не только с точки зрения продаж, но и маркетингового продвижения. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Как отметила вице-мэр, благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса, бренды столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов. Московский экспортный центр возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Для зон, где будет продаваться столичная продукция, разработают специальный дизайн, а промоутеры представят московские бренды гостям столицы.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Также претенденты должны быть московскими налогоплательщиками и не должны иметь задолженностей по обязательным платежам, уточняет портал.

"Магазины дьюти-фри - это всегда богатый ассортимент товаров высшего качества, а также возможность сделать его доступнее для покупателя за счет беспошлинного режима торговли. Часто в дьюти-фри можно купить самые свежие новинки", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитируют в сообщении.

Стать участниками программы смогут производители пяти категорий товаров: кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Отдельным категориям необходимо иметь сертификат соответствия требованиям к продукции.