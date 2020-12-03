Участники Московского инновационного кластера привлекли за год 190 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компании-участники программ Московского инновационного кластера привлекли 190 миллионов рублей за год, об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За год участники программ развития Московского инновационного кластера (МИК) привлекли 190 миллионов рублей. Более 140 миллионов рублей из них пришло благодаря программе "Московский акселератор", которую МИК проводит вместе с Агентством инноваций Москвы. Еще 50 миллионов рублей привлекли технологические конкурсы," - сообщается на портале.

Первый конкурс МИК был связан с трудоустройством, второй объединил стартапы в сфере спортивной индустрии. Осенью запустили конкурсы Game Innovators (околоигровые индустрии) и EdTech Challenge (технологии в образовании), запланированы конкурсы в сфере индустрии 4.0, туристической индустрии, а также направленные на поддержку социально ответственных инициатив. По итогам прошедших конкурсов уже создано более 20 пилотных проектов, в будущем запланировано еще 50.

"Вместе с МИК мы провели первый в своем роде отраслевой конкурс Social Tech Challenge, на котором выбрали 28 лучших молодых команд России в сфере HR и EdTech. Компании-победители уже меняют рынок труда в Москве и России - об этом говорят десятки реализованных пилотных проектов с крупнейшими корпорациями страны. Конкурсанты интегрированы в рыночную инфраструктуру и уже сегодня могут быть конкурентоспособны наравне с крупными игроками", - рассказал руководитель компании-партнера первого технологического конкурса МИК Social Tech Challenge Андрей Крылов.

Московский инновационный кластер работает как площадка для внедрения инноваций и расширения кооперации между корпорациями, промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект реализуется при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития. Возможности для взаимодействия участников инновационной системы предоставляет платформа i.moscow, функциональное развитие которой обеспечивает городской департамент информационных технологий.