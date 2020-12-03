Более 1 тыс. пар планируют пожениться в канун Нового года в ЗАГСах Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. заявлений на регистрацию брака с 25 по 31 декабря подано в столичные ЗАГСы. Более 120 пар планируют пожениться на необычных площадках Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

"В предновогодние дни, с 25 декабря по 31 декабря, в столичных отделах ЗАГС планируют пожениться более 1 тыс. пар. В пятницу и субботу, 25 и 26 декабря, в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания сотрудники проведут около 600 торжественных церемоний заключения брака, а также регистрации пройдут и на необычных площадках", - приводятся слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.

Также церемонии бракосочетания пройдут и в будние дни в канун Нового года, а 31 декабря запланировано проведение торжественных церемоний для более 150 пар. Самым популярным среди молодоженов за этот период стал Дворец бракосочетания № 1, там поженятся около 100 пар, также Таганский отдел ЗАГС зарегистрирует около 90 пар молодоженов. Популярностью пользуются Шипиловский отдел ЗАГС и Дворцы бракосочетания № 3 и № 5 - там зарегистрируют брак примерно по 50 пар.

Заключить брак в предновогодние выходные можно будет в особняке Спиридонова и особняке на Волхонке, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, регистрации пройдут в башне "Федерация" "Москвы-сити", а также на стадионе "Спартак". В новогодние праздники в Москве можно будет пожениться в четырех отделах ЗАГС: 7 января - в Шипиловском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания № 1, 8 января - во Дворце бракосочетания № 3 и Дворце бракосочетания № 5.

Кроме этого, с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. В обычном режиме столичные отделы ЗАГС начнут работать 9 января.