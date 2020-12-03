В Москве за сутки госпитализировали 1 606 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Москве за последние сутки выявили 7 750 случаев заражения коронавирусом, 1 606 пациентов были госпитализированы. Об этом сообщили в четверг в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 7 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 606 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 11% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% - от 46 до 65 лет, еще 10,9% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.