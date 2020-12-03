В Москве более 1,3 тыс. человек обеспечат безопасность футбольного матча Лиги Европы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча Лиги Европы между командами "Вольфсберг" и "ЦСКА", который состоится в Москве 3 декабря, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче Лиги Европы <...> Матч между российским "ЦСКА" и австрийским клубом "Вольфсберг" состоится 3 декабря 2020 года на стадионе "ЦСКА" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что во время встречи "ЦСКА" - "Вольфсберг" на стадионе "ЦСКА" будут задействованы порядка 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 400 сотрудников полиции и ОМОНовцев.

Стадион и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сказали в департаменте.