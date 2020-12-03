Власти Москвы планируют выделить 340 млн рублей на поддержку волонтеров в 2021 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 340 млн рублей выделят из бюджета Москвы в 2021 году на поддержку волонтерских инициатив, в том числе на развитие сети волонтерских центров в образовательных и социально ориентированных некоммерческих организациях. Об этом сообщил в четверг председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Общий объем финансирования на следующий год составляет 340 млн рублей, из которых 80 млн рублей запланированы на развитие сети волонтерских центров в образовательных организациях и социально ориентированных некоммерческих организациях. <…> Кроме того, 20 млн рублей запланированы на программу "Добровольцы Москвы 2021" - это реализация добровольческих инициатив, проведение соответствующих конкурсов, подведение итогов", - сказал Щитов в ходе научно-практической конференции "Добровольчество России: история и современность".

Он добавил, что на поддержку московского штаба общероссийского проекта "Мы вместе" будет выделено 190 млн рублей.

"На мой взгляд, в бюджете запланированы необходимые средства, чтобы волонтерское движение развивалось дальше", - отметил Щитов.

Кроме того, по его словам, сейчас депутаты Мосгордумы работают над новой редакцией закона Москвы "О молодежи", где планируется закрепить базовые меры поддержки волонтерской деятельности в столице.

Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании 18 ноября одобрили проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.