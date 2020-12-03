В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Сейчас она составляет в магистральных сетях 103-105 градусов, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 103-105 градусов. При среднесуточной температуре 0 градусов температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до -2 - увеличивается до 90-92 градусов. При отрицательных температурах воздуха теплоноситель максимально можно нагревать до 130 градусов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заммэра.