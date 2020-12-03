ВДНХ организует онлайн-лекции о тайнах славянских языков и фантастических животных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лекции о тайнах славянских языков и о фантастических животных средневековой Руси пройдут в декабре в режиме онлайн из Центра славянской письменности "Слово" на ВДНХ, сообщили в четверг в пресс-службе выставки.

"6 декабря в 15:00 состоится занятие "Тайные славянские алфавиты". Все желающие узнают о том, как древние книжники шифровали тексты не только с использованием кириллицы и глаголицы, но и греческих букв и готического письма и как жители Древней Руси представляли себе мифологических и экзотических животных - 20 декабря в 15:00 также в режиме онлайн пройдет лекция о фантастических животных Средневековья, которая пользуется особой популярностью среди гостей Центра "Слово", - говорится в сообщении.

3 и 17 декабря в 19:00 пройдут онлайн-встречи читательского клуба "Школьная классика для взрослых". Будут обсуждаться романы Достоевского "Преступление и наказание" и Толстого "Война и мир". 5, 12 и 26 декабря в 15:00 - онлайн-занятия по русскому языку.

Первые 50 зарегистрировавшихся на событие на сайте Центра "Слово" получат ссылку на zoom-конференцию, где участники могут задавать лекторам-экспертам свои вопросы. Регистрация открывается перед занятием. До конца года все образовательные мероприятия Центра "Слово" на ВДНХ будут проходить в формате zoom-конференции и транслироваться в режиме онлайн в официальной группе ВДНХ во "ВКонтакте".