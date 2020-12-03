Плата за коммунальные услуги в Москве вырастет не более чем на 4,6%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы установили предельный уровень роста платы за коммунальные услуги для граждан с 1 июля по 31 декабря 2021 года на уровне 4,6%. Это следует из опубликованного в четверг распоряжения мэра столицы.

"Внести изменения в распоряжение мэра Москвы от 4 декабря 2018 года № 1022-РМ. <...> Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве на 2019-2023 годы: <...> с 1 января по 30 июня 2021 года - средний индекс (процентов) - 0, с 1 июля по 31 декабря 2021 года - средний индекс (процентов) - 4,6", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что с 1 января ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда будет увеличена на 3,5%, за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%, а минимальный размер взноса на капремонт будет увеличен на 3,5%.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение) вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года. При этом совокупный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в Москве с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции, который составит 3,5%. Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме.