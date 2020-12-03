Более 20 тыс. участников ожидается на конкурсе "Доброволец Москвы" в 2021 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Конкурс "Доброволец Москвы" в 2021 году может объединить более 20 тыс. участников. Об этом сообщил в четверг директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"Конкурс "Доброволец Москвы" в 2021 году станет уникальной программой, которая объединит более 20 тыс. участников. Эта программа состоит из нескольких основных компонентов. Это конкурсная часть по различным номинациям, где наши волонтеры могут проявить себя, где социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальные волонтеры могут презентовать на конкурс свой проект либо уже реализуемый, либо готовящийся к реализации", - сказал Покровский в ходе научно-практической конференции "Добровольчество России: история и современность".

Он отметил, что в рамках конкурса "Доброволец Москвы" определяют лучшие волонтерские объединения в образовательных организациях. Помимо этого, конкурс включает в себя широкую программу образовательных мероприятий, в том числе мастер-классы, мотивационные встречи с известными людьми и экспертами в различных областях.

"Программа "Доброволец Москвы" также является такой своеобразной программой поощрения нематериального и соответственно мотивацией наших волонтеров на активную деятельность", - добавил Покровский.

Ежегодный конкурс "Доброволец Москвы" организуется при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики совместно с городскими органами исполнительной власти, социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными организациями и высшими учебными заведениями.