Свыше 30 тыс. волонтеров присоединились к акции "Мы вместе" в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 30 тыс. волонтеров в Москве привлечено к реализации всероссийской акции "Мы вместе", которая направлена на помощь людям старшего поколения в период пандемии. Об этом сообщил в четверг директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

"У нас на данный момент более 30 тыс. волонтеров привлечено к реализации акции "Мы вместе". Волонтеры оказывают помощь по доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарств пожилым людям, маломобильным гражданам и иным категориям граждан, которым рекомендовано сегодня соблюдать режим самоизоляции", - сказал Покровский в ходе научно-практической конференции "Добровольчество России: история и современность".

Он отметил, что в следующем году эта детальность в Москве будет продолжена с привлечением партнерских и некоммерческих организаций.

Программа мобильности

Покровский рассказал, что "Мосволонтер" планирует запустить программу мобильности для волонтеров, в рамках которой столичные добровольцы смогут помогать регионам России на крупных мероприятиях.

"Если будет проще с точки зрения пандемии, если будут сняты ряд ограничений, то планируем также запускать большую программу мобильности для того, чтобы московские волонтеры могли ездить в разные регионы нашей страны и оказывать помощь там в рамках крупных событий или в рамках крупных программ", - сказал Покровский.

В базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы почти 100 тыс. волонтеров. Стать волонтером может любой желающий, но для несовершеннолетних необходимо разрешение от родителей, а волонтерам младше 14 лет требуется сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.

Всероссийская акция #МыВместе была организована Общероссийским народным фронтом, движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Она проходила по всей стране с конца марта до начала июля. Московский штаб акции возобновил работу 28 сентября.

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