Эксперты: надежность системы здравоохранения в Москве помогла избежать высокой смертности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эксперты считают, что устойчивость и надежность системы здравоохранения Москвы позволила удержать ситуацию с коронавирусом и не допустить высокой смертности населения. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) департамента здравоохранения Москвы.

Итоги борьбы столицы с коронавирусом подведут на форуме организаторов здравоохранения в рамках Российской недели здравоохранения, которая пройдет с 7 по 12 декабря. В рамках мероприятия главные внештатные специалисты, руководители ведущих медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы обсудят накопленный опыт реагирования на глобальные вызовы новой коронавирусной инфекции.

"Развитие столичного здравоохранения последние 10 лет тесно связано с глобальными трендами развития мегаполиса: Москва входит в десятку инновационных городов мира, в число 20 лучших стран мира по уровню цифровой трансформации, в тридцатку мировых лидеров по качеству жизни. При этом медицинская инфраструктура, обеспеченность современным оборудованием, кадрами и другими ресурсами в Москве, по мнению международных экспертов, уже не уступает системам здравоохранения ведущих стран мира. В эпоху распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году устойчивость и надежность городской системы здравоохранения позволила удержать ситуацию под контролем, сдержать натиск пандемии и не допустить высокой смертности населения", - приводятся слова директора НИИОЗММ столичного департамента здравоохранения Елены Аксеновой.

По ее словам, ключевыми темами форума станут успешные управленческие практики, реструктуризация специализированных служб медицинской помощи, внедрение инновационных технологий, а также реализация национальных проектов и региональных программ в период пандемии. Повестка мероприятия охватывает все направления московской медицины, в том числе развитие кадрового потенциала, исследовательской и инновационной деятельности системы столичного здравоохранения.

О форуме

В рамках форума при поддержке международного медицинского кластера Сколково пройдет деловая сессия "Глобальное лидерство национальных систем здравоохранения: что говорят рейтинги". Ведущие российские и иностранные эксперты проанализируют и обсудят основные показатели эффективности мировых систем здравоохранения, факторы успеха систем стран, занимающих первые строчки в рейтингах таких организаций, как ВОЗ, Bloomberg и других. Кроме того, сегодняшняя борьба с COVID-19 позволит определить страны, в которых здравоохранение показывает хорошие результаты не только в мирное время, но и при столкновении с пандемией.

"Эксперты медкластера проводили мониторинг антикоронавирусных мер в разных странах в течение всего периода пандемии. И хочу отметить, что опыт Москвы приводится во всем мире как пример выстраивания эффективной системы здравоохранения, сочетающей пациентоцентричность и технологичность. Столица внедряет наиболее эффективные технологии и практики для борьбы с распространением коронавируса. Безусловно, для дальнейшего развития и улучшения качества медицинской помощи нужно постоянно обмениваться опытом", - добавил генеральный директор фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.