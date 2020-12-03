Эксперт: турпоток на новогодних праздниках в Москве может снизиться примерно на 90%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Туроператоры прогнозируют снижение туристического потока в Москву на новогодние праздники примерно на 90% в связи пандемией. Об этом сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе радиостанции "Говорит Москва".

"По оценке операторов, Москва недосчитается примерно 90% традиционного потока на новогодние праздники", - сказала она.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников в 2020 году столицу посетили порядка 5 млн туристов. ​Кроме того, по мнению Ломидзе, введенные в Санкт-Петербурге ограничения не будут способствовать притоку туристов в Москву, поскольку жителей регионов беспокоит ситуация с распространением коронавируса в столице.

"Закрытие Питера вряд ли сильно повлияет на спрос на туры в Москву. Дело в том, что все равно по количеству заболевших Москва лидирует, это обстоятельство имеет значение для жителей многих регионов. Возможно, какая-то положительная динамика будет небольшая, но отыграть снижение в 90% из-за закрытия Питера вряд ли получится. Зато Питер переплюнет Москву в плане отсутствия туристов", - пояснила она.

По постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа кафе и ресторанов в городе. Власти Москвы не стали полностью закрывать рестораны, однако в новогоднюю ночь заведения общественного питания не будут работать с 23:00 мск до 06:00 мск.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 625 189 случаев заражения, из них 7 750 за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека, умерли 9 126.