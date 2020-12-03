В Москве наградили лауреатов конкурса-смотра "Город для всех"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Итоги конкурса-смотра "Город для всех" на лучшие городские объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан, подвели в Москве в четверг. По решению оргкомитета лауреатов выбрали в 11 номинациях, сообщил журналистам руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Конкурс-смотр "Город для всех" это часть нашей большой государственной программы. Этот конкурс проводится уже более 10 лет. Я с большой радостью готов открыть церемонию награждения и вручить в 11 номинациях почетные награды. Здесь, в зале, присутствуют победители", - сказал Стружак. Он добавил, что в Москве более 1 млн человек с особыми потребностями, которым необходима забота.

Смотр-конкурс "Город для всех" проводится ежегодно с 2009 года в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы". Мероприятие проходит в два этапа: окружной и городской.

"При проведении первого этапа окружными конкурсными комиссиями рассматривались заявки и проводился отбор объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В этом году для участия на городском уровне было отобрано 90 участников. Оргкомитет выбрал лучших в таких номинациях, как "Организация культуры, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к социальной инфраструктуре города Москвы и оказываемым на ней услугам", "Медицинская организация, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам", "Организация, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к многоквартирному дому" и другие.

Награждение 30 организаций, которые стали лауреатами, прошло в Белом зале мэрии Москвы. Среди победителей: театральный центр "Вишневый сад", Московский академический театра сатиры, общество с ограниченной ответственностью "КУБИК" и другие.