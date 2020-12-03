Карта "Тройка" будет доступна в Apple Wallet

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пользователи смартфонов Apple смогут оплачивать проезд на транспорте в Москве виртуальной картой "Тройка". Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы работаем над тем, чтобы виртуальная "Тройка" работала и в кошельке Apple Pay, что даст возможность покупать билеты онлайн без подхода к желтому терминалу (для валидации - прим. ТАСС). Планируем запустить этот сервис одними из первых в мире. Это действительно большая и сложная работа, в которую вовлечено множество сторон и большое количество самых разных специалистов по всему миру", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в ближайшее время пассажиры смогут оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка" на смартфонах Android по системам Google Pay и Samsung Pay. "Мы уже закончили тестирование в лаборатории и сейчас проводим тест технологии на базе инфраструктуры метро. В декабре собираемся провести тестирование с ограниченной группой пассажиров", - заключил Ликсутов.

В столице более 90% всех поездок совершается с помощью транспортной карты "Тройка". Кроме привычных пластиковых карт, пассажиры могут использовать альтернативные носители с ее функцией: брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты. В январе 2020 года программа была удостоена главной награды международной премии Transport Ticketing Global.