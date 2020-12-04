Число доноров плазмы с антителами к коронавирусу в Москве выросло на 82%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество доноров плазмы с антителами к коронавирусу в ноябре выросло в Москве на 82%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С каждым днем в столице становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от новой коронавирусной инфекции. В ноябре уже 2 645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу, это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1 453. Всего более 6,7 тыс. жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причем 12,6% из них сдавали кровь неоднократно. Это по-настоящему важное дело, ведь каждая такая донация может помочь спасти жизнь и здоровье двум-трем пациентам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Применение донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции утверждено клиническим комитетом по коронавирусу в октябре 2020 года. До этого метод использовали в качестве экспериментального в нескольких стационарах.

Донорами могут быть выздоровевшие от COVID-19 люди от 18 до 55 лет с весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказания для донации - наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов. Узнать подробнее о процедуре и записаться на сдачу плазмы можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Также можно заполнить анкету донора онлайн.