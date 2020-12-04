В Москве более сотни студентов поучаствовали в форуме "Наследие"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ежегодный молодежный образовательный форум "Наследие" завершился в столице. В этом году в нем приняли участие в онлайн-формате более 100 студентов, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Он проводился в онлайн-формате и собрал 13 студенческих команд из 17 вузов, а также более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

"Форум проходил уже в третий раз. Это площадка для молодых специалистов - для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями. Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Мероприятие включало три этапа: конкурс студенческих работ, образовательную программу и деловую конференцию, в рамках которой состоялась церемония награждения победителей.

"Лучшим был признан проект "Образовательная грань арт-пояса Москвы" (капитан команды - Екатерина Григорьева, студентка магистратуры РАНХиГС). Его концепция основана на реставрации и приспособлении одного из строений винного склада на Самокатной улице под образовательный культурно-досуговый центр, а других - под театральную и музыкальную площадки. Главная идея - превращение заданной территории в образовательную грань арт-пояса Москвы и объединение с существующими креативными пространствами Artplay, "Винзавод" и "Арма", - говорится в сообщении.

Заключительным этапом форума стала деловая конференция, которая включала дискуссии, архитектурный квиз, презентации конкурсных проектов и церемонию награждения победителей.