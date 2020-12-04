Более 100 магазинов и ТЦ Москвы приостанавливали работу из-за нарушений антиковидных норм

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Деятельность 105 предприятий торговли и торговых центров была приостановлена осенью в Москве за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Осенью была приостановлена деятельность 105 объектов торговли, торговых и развлекательных центров. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе", - сказал Немерюк.

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что за три осенних месяца более 17,5 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Деятельность 174 из них из-за повторных нарушений была приостановлена.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.