Порядка 15 современных железнодорожных станций построили в Москве в 2020 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рекордный объем работ на железнодорожных узлах выполнили в Москве в 2020 году, несмотря на пандемию, строители возвели 15 станций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на открытии станции Крекшино.

"Несмотря на пандемию, финансовые сложности и ограничения, по большому счету, в этом году мы сделали рекорд по объему работ, которые проводятся на железнодорожном узле. Построено 15 новых современных станций, отвечающих всем современным стандартам. Запущен 5-й путь Ярославского направления, огромный объем подготовительных работ проводится на МЦД-3 и МЦД-4 и других направлениях", - сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что развитие пригородного железнодорожного сообщения и Московских центральных диаметров является важнейшим направлением.

"Крекшино, которое мы сегодня с вами открываем, маленькая станция, но в ней, как в капле воды, видно, что в конечном счете приходит к потребителю, к простому пассажиру. <...> Итог нашей работы - он нужен для пассажиров, москвичей и жителей Подмосковья", - отметил мэр.

Также Собянин уточнил в своем блоге, что с запуска движения по МЦК в Москве и ближайших городах Московской области было открыто порядка 40 новых станций наземного метро, еще десятки станций прошли полную реконструкцию. По его словам, создание наземного метро - сложный процесс, для которого в условиях плотной городской застройки требуется модернизировать существующую железнодорожную инфраструктуру, построить сотни километров новых путей, десятки эстакад и путепроводов. Кроме того, для наземного метро необходимы новые комфортные поезда и привлекательная тарифная система.

"Прежде всего, наземное метро - это новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы, которые ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров. А если новая станция открывается в депрессивной промзоне, то она дает толчок развитию этой территории", - рассуждает в блоге мэр.

Реконструкция станции

Комплексная реконструкция станции Крекшино в Новой Москве была начата в марте 2019 года и заняла меньше двух лет, завершившись в декабре 2020 года. Работы велись по специальной технологии без остановки движения поездов. Сама станция на время реконструкции была закрыта для пассажиров. На ней возвели современную островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и палящего солнца.

Поездка на поезде от станции Крекшино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут, на машине - не менее 1 часа 20 минут. В часы пик поезда курсируют каждые 6-7 минут.

Ожидается, что к концу 2021 года новой станцией Крекшино будут пользоваться порядка 2 тыс. пассажиров в сутки. В перспективе, к 2030 году, ежедневный пассажиропоток вырастет до 6,5 тыс. человек.

О наземном метро

МЦК - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел и уложили более 180 км путей.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года, его протяженность составила 54 км. В первый день пассажиров приняли 26 станций, еще пять открылись в ближайшие месяцы. За четыре года существования МЦК интегрировали не только с метро, но и со всеми радиальными железнодорожными направлениями, в том числе с Московскими центральными диаметрами: со станций МЦК можно попасть на 26 станций метро и на 10 железнодорожных платформ. На кольцо вышли пятивагонные электропоезда "Ласточка" с информационными мониторами, розетками, Wi-Fi и туалетами.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

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