Музей Востока открыл бесплатную электронную библиотеку Ars Asiatica

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Государственный музей искусства народов Востока открыл бесплатную электронную библиотеку с книгами по искусству Востока Ars Asiatica. На ее страницах можно будет найти научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы создания, и раритетные книги, написанные в начале прошлого века, сообщается в пятницу на информационном портале мэрии Москвы.

"Благодаря новому формату интернет-пользователи смогут изучить труды основателей музея и нынешних сотрудников, а также познакомиться с работами искусствоведов Бориса Денике, Бориса Веймарна, Федора Гогеля и других создателей Музея Востока, который 100 лет назад назывался Ars Asiatica. В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции и Японии", - говорится в сообщении.

В 2018 году Музею Востока исполнилось 100 лет. Фонды музея насчитывают около 150 тыс. предметов искусства. В постоянной экспозиции представлено более 5 тыс. экспонатов: скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, оружие, археология.