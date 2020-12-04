Дистанционка в школах Москвы с модульным обучением продлится до конца третьего модуля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов в Москве в учреждениях, где действует модульная система, продлится до конца третьего модуля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В соответствии с действующим указом мэра Москвы дистанционное обучение для 6-11-х классов в школах будет организовано до окончания второй четверти, в школах с модульным режимом обучения - до окончания третьего модуля", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что решение о переводе учеников 6-11-х классов на дистанционное обучение было принято, так как старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

"Если до осенних каникул заболевшие коронавирусом школьники 6-11-х классов составляли две трети от всех заболевших учеников, то за последний месяц количество заболевших старшеклассников находится примерно на одном уровне - 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю. Это позволяет говорить о том, что вводимые меры эффективны", - рассказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов в столице до окончания второй четверти.

Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, затем - до 22 ноября, позже - до 6 декабря.