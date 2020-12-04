Система QR-кодов появилась в ТРЦ "Европейский" в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Алина Савицкая/. ТРЦ "Европейский", а также торговые комплексы "Южные ворота" и "Садовод" подключились к системе регистрации посетителей для информирования их в дальнейшем о возможных контактах с заразившимися коронавирусом, в рекомендательном режиме. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба ГК "Киевская площадь", которая владеет торговыми площадками.

"Объекты "Киевской площади" стали прорабатывать возможность введения QR-кодов сразу же, как только рекомендации мэрии вступили в силу. В первые же дни система "чек-ин" была введена в "Депо", на Центральном рынке на Рождественском бульваре и в ТРЦ "Щелковский". На данный момент к ней также подключились ТРЦ "Европейский", ТК "Южные ворота" и ТК "Садовод", - прокомментировали в компании.

В пресс-службе уточнили, что в торговых комплексах и центрах QR-коды расположены, прежде всего, на входах и выходах, а на Центральном рынке и фудмолле "Депо" - на стойках корнеров.

Посетители торговых площадок могут отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона или отправить СМС на специальных номер, после чего в телефоне появится подтверждение входа и время его совершения. При этом сами торговые площадки не имеют доступа к данным зарегистрировавшихся посетителей. "Мы видим, что посетители многих объектов проявляют сознательность и ответственность, и многие соблюдают рекомендации. Мы можем только рекомендовать посетителям проходить регистрацию в системе "чек-ин", - добавили в компании.

Как прокомментировал ТАСС президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, к середине ноября более 80% торговых центров были готовы к введению системы "чек-ин", а арендаторы охотно используют QR-коды и оперативно вводят их в работу. Однако, по мнению эксперта, необходимо повышать заинтересованность посетителей ТЦ в использовании QR-кодов. Москаленко не считает, что трафик в торговых центрах снизится из-за введения системы "чек-ин", скорее на это повлияет ряд других факторов, среди которых частичный отказ местных жителей от посещения мест массового скопления людей.

"Большинство мест массового пребывания людей Москвы - рестораны, магазины, фудкорты и, в том числе, торговые центры абсолютно на добровольной основе начали вводить систему "чек-ин" еще в начале ноября, когда от властей поступило соответствующая рекомендация. Мера предупредительная и несущая правильный посыл. Никто не сомневается в важности сохранения должного уровня эпидемиологической безопасности во избежание новых ограничений и ввода повторных запретов", - добавит Москаленко.

О системе "чекинов" в столице

Система "чек-ин" заработала в Москве 19 октября в ночных заведениях Москвы, с 5 ноября она была распространена на здания правительства столицы, а с 12 ноября - на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

О "Киевской площади"

ГК "Киевская площадь" - один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России, компания развивает проекты ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".