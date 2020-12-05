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В Москве в субботу ожидаются до пяти градусов мороза и гололедица

Скорость ветра не превысит 10 м/с

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Переменная облачность и до пяти градусов мороза ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от трех до пяти градусов мороза, ночью температура опустится до минус десяти градусов. В Подмосковье возможны заморозки до семи градусов, ночью - до 13 градусов ниже нуля.

Скорость ветра в Москве и Подмосковье в субботу не превысит 10 м/с. Синоптики предупредили жителей столицы и области о гололедице, которая сохранится также в ночь на воскресенье. Атмосферное давление в регионе составит 765 мм ртутного столба.

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