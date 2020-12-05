У Главного Храма Вооруженных Сил реконструировали контрнаступление под Москвой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Историческая реконструкция Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году прошла в музее под открытым небом "Поле Победы" у Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

"В этом масштабном мероприятии приняли участие более 60 членов исторических обществ из разных городов России. Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, задействована историческая бронетанковая техника: от легендарного Т-34 до установки "Катюша". У Главного храма Вооруженных сил России подобная реконструкция проводится впервые", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что место выбрано не случайно. "В Алабине был развернут штаб обороны Москвы, который возглавлял Маршал СССР Георгий Жуков. Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 5 декабря 1941 года считается одним из самых масштабных сражений. Именно здесь, недалеко от столицы, хваленая гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение", - отметили в Минобороны.

Именно в районе расположения музея под открытым небом "Поле Победы" в начале декабря 1941 года Вермахт предпринял последнюю попытку прорваться к Москве, однако действия Красной армии вынудили командование Рейха отказаться от наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.

Как напомнили в Минобороны, музей под открытым небом "Поле Победы" представляет собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году. При его создании использовались вооружение и техника времен войны, в частности, уничтоженный немецкий танк Т-IV, самолет Ju-87 и другие техника и вооружение противника. Из вооружений Красной Армии представлены: ДЗОТ с расчетом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, а также наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полоса инженерных заграждений.