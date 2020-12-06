Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Морозная и солнечная погода ожидает жителей столичного региона в течение следующей недели. Температура будет опускаться до 15 градусов мороза, однако заметных осадков не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет зимняя, до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а самое главное, что погода будет солнечная и ясная. "Мороз и солнце" [цитата из стихотворения "Зимнее утро" Александра Пушкина], но, эх, снега не хватает", - сообщил он.

По словам Вильфанда, морозы в течение недели в столичном регионе будут достигать 15 градусов, но заметных осадков не предвидится. "Вполне нормальная зима, тем более длительная", - отметил метеоролог.

Кроме того, будет очень повышенное атмосферное давление - в отдельные дни на 20 мм рт. ст. выше нормы.