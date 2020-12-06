До 7 градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве 6 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода без осадков, местами гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от 7 до 5 градусов мороза. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 768 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 5 до минус 10 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.