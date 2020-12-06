Власти Москвы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 6-7 млн человек планируется в перспективе вакцинировать от коронавируса в Москве. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" .

"Мы должны вакцинировать на перспективу 6-7 млн. человек. И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение", - сказал Собянин.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.

Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для работников городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудников учреждений образования и городских социальных служб. Во время вакцинации жителям нужно иметь с собой паспорт, пoлис ОМС и любoй документ, подтверждaющий фaкт рабoты в соответствующей отрасли или oрганизации, например спрaвку с работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.