{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло за сутки на 5 536

Общее число вылечившихся горожан составляет 490 844

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 536 и составило 490 844. Об этом сообщили в воскресенье в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 536 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Журналистку "России-1" заперли в кальянной в Москве из-за репортажа о карантинных мерах
Оператор съемочной группы позвонил в полицию, и наряд помог выйти девушке на улицу
Читать полностью