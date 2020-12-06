Журналистку "России-1" заперли в кальянной в Москве из-за репортажа о карантинных мерах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники кальянной в центре Москвы заперли внутри заведения журналистку телеканала "Россия-1", когда она делала репортаж о нарушении мер профилактики против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Съемочная группа "России-1" делала материал о нарушении противоэпидемических мер в московских кафе и ресторанах. Для этого члены группы пришли в кальянную по адресу: Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 2. Сотрудники этого заведения заблокировали журналистку "России-1" внутри кальянной, не давали ей выйти на улицу, а также причинили ей телесные повреждения. Других членов съемочной группы при этом не пускали с улицы внутри заведения, так что они не могли оказать своей коллеге помощь", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в какой-то момент противостояния оператор, участвовавший в создании репортажа, позвонил в полицию, наряд помог заблокированной девушке выйти на улицу.

"После этого пострадавшая журналистка пришла в отделение полиции и написала заявление. В нем она попросила привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников кальянной, которые нарушают меры профилактики коронавируса, а также нанесли ей телесные повреждения", - отметил источник. По его словам, после обращения журналистки проводится проверка.