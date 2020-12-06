Новые онлайн-лекции и экскурсии подготовили парки Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онлайн-лекции и виртуальные экскурсии с 7 по 11 декабря проведут на своих страничках в социальных сетях столичные парки. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"Узнать, как артисты цирка работают с тиграми и львами, отправиться в виртуальное путешествие по кинематографической Москве и разгадать тайны звездного неба можно на онлайн-мероприятиях городских парков. Новые лекции и виртуальные экскурсии будут публиковать на их официальных страницах в социальных сетях с 7 по 11 декабря", - говорится в сообщении.

Так, Таганский парк 7 декабря в 12:00 проведет лекцию, посвященную особенностям русского языка в современном мире. Кроме этого, 8 декабря в 19:00 в Instagram-аккаунте парка пройдет мастер-класс по актерскому мастерству для детей от 8 до 12 лет.

"Окунуться в атмосферу Москвы 30-80-х годов XX века горожане смогут, заглянув в Instagram-аккаунт парка "Красная Пресня". 7 декабря в 18:00 там начнется лекция историка театра и кино Виктории Фролковой. В прямом эфире она продемонстрирует фрагменты известных советских фильмов "Новая Москва", "Подкидыш", "Москва слезам не верит". Она объяснит, как менялся архитектурный облик столицы", - добавляется в материале.

Подписчики социальных сетей парка "Фили" смогут познакомиться с артистом цирка Аскольдом Запашным. Он поделится секретами общения с львами и тиграми, а также расскажет о самых курьезных случаях из своей практики. Интервью будет опубликовано 8 декабря в 13:00.

Парк "Кусково" 9 декабря в 13:00 в социальной сети Facebook проведет лекцию об истории развития советского стеклоделия в 30-е годы XX века. В этот же день, 9 декабря, в 14:00 парк "Сокольники" организует виртуальную прогулку вдоль Золотого пруда, в ходе которой можно будет узнать о том, в каком году был создан пруд, откуда произошло его название. Еще одна онлайн-экскурсия состоится 11 декабря в 14:00 на страницах парка "Кузьминки" в социальных сетях "Вконтакте", Facebook и Instagram. Она будет посвящена усадебной архитектуре XVIII-XIX веков.