Объем инвестирования в ТиНАО может превысить 2 трлн рублей к началу 2021 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 1,8 трлн рублей вложили в развитие Новой Москвы, к началу 2021 года объем инвестирования может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Объем инвестирования в развитие Новой Москвы достиг 1,85 трлн рублей. Мы рассчитываем, что к началу 2021 года мы перейдем планку 2 трлн рублей", - сказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что за более чем восемь лет в градостроительное развитие Новой Москвы инвесторы вложили 1,36 трлн рублей, а налоговые поступления в бюджет столицы составили 480 млрд рублей.

"На эти средства построены станции метрополитена, новые дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Мы рассчитываем на то, что к 2035 году в развитие новых территорий будет вложено около 7 трлн рублей", - добавил Жидкин.

Кроме того, он выразил уверенность, что в ближайшей перспективе показатель ежегодных налоговых поступлений в бюджет Москвы от ТиНАО превысит 100 млрд рублей.

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.