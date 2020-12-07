До 7 градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве 7 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, без осадков, местами гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит от 7 до 5 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/ с. Атмосферное давление составит около 768 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник термометры покажут от 9 до 4 градусов мороза. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.