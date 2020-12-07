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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 027

Всего в Москве число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 495 871

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 027 и достигло 495 871, сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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РоссияПандемия COVID-19
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