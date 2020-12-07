В Москве планируют восстановить обороты предприятий и турпоток в 2022 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что обороты предприятий и туристический поток удастся восстановить в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"В нынешней ситуации пока трудно давать прогнозы по поводу восстановления экономики. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, как будет проходить вакцинация населения. Если удастся снять влияние этих факторов, то я думаю, полностью восстановить обороты предприятий и туристический поток, стабилизировать потребление и снять зависимость экономики и людей от вируса удастся в 2022 году", - сказал Пуртов.

По его словам, в настоящий момент власти стараются вводить минимальные меры ограничения для бизнеса. В Москве было время подготовить систему здравоохранения к нагрузкам, поэтому пока достаточно тех мер, которые были введены ранее: масочный режим, удаленная работа, дистанционное обучение для школьников и студентов, ограничения на развлекательные мероприятия.

Глава департамента подчеркнул, что решений о новых ограничениях пока не планируется, все будет зависеть от эпидемической ситуации и оттого, как выполняются уже существующие меры.

"Что касается новых мер поддержки, мы сейчас их прорабатываем, в том числе совместно с коллегами из федерального центра. Мы смотрим, какой результат дали меры первого этапа, и в зависимости оттого, как будет развиваться общая ситуация, будем приниматься соответствующие решения", - добавил Пуртов.