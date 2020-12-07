Новогодние концерты "Аптекарского огорода" пройдут в автомузее "Моторы Октября" в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" подготовил новогоднюю музыкальную программу для москвичей и гостей столицы. В связи с ограничительными мерами по коронавирусу концерты пройдут в автомузее "Моторы Октября", об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Аптекарского огорода".

"Все декабрьские концерты, планировавшиеся в "Аптекарском огороде", перенесены на другие необычные московские площадки. Креативная команда сада подготовила необыкновенно насыщенную новогоднюю программу в автомузее "Моторы Октября". В программе - рождественские концерты с хитами Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли, Новый год с Чайковским в исполнении QUEENtet Сергея Мазаева, русские рок-хиты в акустике, рок-н-ролл", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавил, что 31 декабря состоится концерт, где прозвучат новогодние песни, а также композиции хип-хопа, рока, американского джаза.

"Концерты пройдут с соблюдением всех действующих ограничений с заполнением зала на 25%. Будет необыкновенно атмосферно и празднично. К слову, сам "Аптекарский огород" будет открыт все новогодние праздники, включая 31 декабря и 1 января", - рассказал собеседник агентства.