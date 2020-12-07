Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества двух столиц на три года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы. Планируется продолжать обмен опытом двух столиц в борьбе с пандемией, в развитии метрополитена, туризме и других сферах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности", посвященного 25-летнему юбилею установления дружественных партнерских отношений между столицами России и Китая. По взаимной договоренности основными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина в 2020-2023 годах станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как торгово-экономическое и инновационное сотрудничество, научно-технические инновации, образование, городское планирование, транспорт, общественное здравоохранение, туризм и культура, СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что, в частности, программой предусмотрены создание базы данных отраслевых экспертов в конкретных областях с целью обмена научными и техническими талантами; развитие сотрудничества в области гуманитарных наук посредством обмена преподавателями, школьниками и студентами, организации обучения и совместных исследований; обмен опытом в управлении городским транспортом, планировании организации перевозок для Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, и обеспечении транспортного сообщения; обмен опытом в сфере профилактики и контроля заболеваемости COVID-19, лечения пациентов и диагностики.

"Двусторонние отношения между Москвой и Пекином строятся на основе соглашения об установлении дружественных партнерских отношений от 16 мая 1995 года. В ходе посвященного этой дате юбилейного форума сотрудники городских администраций двух столиц обсудят возможности для совместных проектов в сфере инноваций, науки, экономики и транспорта. Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между московским и пекинским метрополитенами на очередной пятилетний срок. В рамках этого соглашения специалисты продолжат регулярный обмен опытом развития инфраструктуры и внедрения передовых технологий в метро", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что кульминацией форума станет онлайн-галаконцерт с участием камерного оркестра Большого театра, оркестра народных инструментов России им. Осипова и Пекинского симфонического оркестра. Его покажут по российскому телеканалу "Культура" и китайскому BTV.

Сотрудничество двух столиц

"Несмотря на пандемию COVID-19, объем взаимной торговли между Москвой и Китаем за девять месяцев 2020 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $20,5 млрд, в том числе экспорт из Москвы - $1,46 млрд, импорт из Китая - $19 млрд", - отметили в правительстве.

В сентябре 2020 года также в формате видеоконференции было подписано соглашение между Московским инновационным кластером и Научным парком "Чжунгуаньцунь" о сотрудничестве в сфере инноваций, исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий. Это стало одним из практических шагов по реализации совместной инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении в 2020-2021 годах Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.