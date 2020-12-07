Ковид находят более чем у 40% москвичей, которые обращаются к врачу с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Доля жителей Москвы с коронавирусом, которые сначала обращались к врачу с симптомами ОРВИ, составляет более 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

"Мы приняли решение, что будем выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Потому что доля людей в последующем, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз "коронавирус", составляет более 40%", - сказала Ракова.