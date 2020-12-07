Власти Москвы надеются на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев, в том числе благодаря началу вакцинации. Об этом заявила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

"Надеюсь, что те системы, которые мы создали, позволят нам успешно бороться с пандемией. И мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг", - сказала Ракова.