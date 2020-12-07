Около 100 тыс. пользователей "Метро Москвы" персонализировали свои карты "Тройка"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. пользователей мобильного приложения "Метро Москвы" персонализировали транспортные карты "Тройка", сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"А тем временем уже около 100 тыс. человек зарегистрировали "Тройки" в личном кабинете приложения "Метро Москвы", - говорится в сообщении.

Как пояснил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, пользователи могут пополнять "Тройку" в приложении "Метро Москвы" в любое время. "Правда, пользователям Apple нужно будет дополнительно активировать карту у желтого терминала - это займет несколько секунд. Если привязать "Тройку" к своему аккаунту, то можно управлять картой онлайн, [а] в случае ее потери - заблокировать карту и перенести баланс на новую", - сказал Ликсутов.

19 ноября стало известно, что транспортные карты "Тройка" за два первых дня работы обновленного приложения персонализировали свыше 30 тыс. пользователей. Также пользователям приложения "Метро Москвы" доступны функции автоплатежа карты, записи билетов на "Тройку" онлайн и различные акции.

Мобильным приложением "Метро Москвы" пользуются более 4 млн пассажиров. В обновленной 17 ноября версии приложения появилась возможность написать чат-боту. Имя новому помощнику выбрали жители Москвы, и "Александра" уже отвечает на вопросы 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Также с помощью мобильного приложения пользователи смогут отследить загруженность прибывающих поездов.