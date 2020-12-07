Фестиваль"Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет онлайн

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет 15 декабря в столице в онлайн-формате. В этот раз мероприятие будет посвящено экологическому образованию и просвещению на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве 15 декабря 2020 года состоится в онлайн-формате фестиваль "VII Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов". Фестиваль в седьмой раз станет уникальной дискуссионной площадкой. В этом году мероприятие посвящается экологическому образованию и просвещению на особо охраняемых природных территориях", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фестиваль проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к экологическим вопросам города, поиску новых подходов и идей в экологическом просвещении жителей мегаполиса, а также созданию благоприятных условий для развития движения экологического волонтерства.

"В рамках мероприятия городские волонтеры, специалисты в области экологии, урбанистики и "зеленых" инноваций, представители органов государственного управления, эксперты бизнеса и общественных организаций обсудят самые актуальные вопросы создания и развития заповедников, национальных и природных парков на ООПТ, а также стратегические задачи и цели развития этого направления", - рассказал собеседник агентства.

Ключевыми темами деловой программы мероприятия станут влияние пандемии на экотуризм и ООПТ, сохранение биологического разнообразия, экологическое образование и просвещение, а также популяризация идей заповедного дела среди детей и молодежи.

"Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов природы. Они являются наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса территорий, сохранения естественного биоразнообразия", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.