Власти Москвы заявили, что борьбе с коронавирусом пока не видно "ни конца ни края"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что борьбе с пандемией пока не видно "ни конца ни края".

"Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев. Длится наш марафон, пока не видно ему ни конца ни края", - сказала она в понедельник на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020". При этом Ракова выразила надежду, что победить эпидемию в Москвы удастся в ближайшие несколько месяцев.

"Пандемия - это время вызовов, с которыми весь мир, включая нашу страну и город, столкнулся впервые. Для того чтобы противостоять этим вызовам, нам пришлось полностью перестроить всю систему здравоохранения города", - отметила заместитель мэра.

Самым важным в этом процессе оказались "скорость реакции и быстрое изменение всех установленных правил", считает она. "Наверное, никогда еще системе здравоохранения не приходилось так быстро изменяться и принимать новые решения. Важно не только быть готовым быстро менять правила игры, технологии и методики с учетом изменяющейся ситуации. Принципиально важно, чтобы эти технологии максимально быстро внедрялись в работу врача", - добавила заммэра.

В Москве, по ее словам, были серьезно расширены функции системы здравоохранения - она взяла на себя ответственность не только за лечение пациента, но и за его санитарно-эпидемиологическое обеспечение.

"Нам на старте пандемии пришлось формировать новую систему управления всеми процессами. <...> Вся работа, начиная с подозрения и обеспечения лекарствами, организуется по каждому отдельному пациенту. В центре системы находится человек. Нам было очень важно на старте обеспечить тотальное сопровождение больного", - подчеркнула она.