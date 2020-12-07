В Москве начали работать катки проекта "Московские сезоны"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новый сезон запустили с 7 декабря на катках проекта "Московские сезоны" в столице. Для входа на ледовое пространство горожанам необходимо будет пройти онлайн-регистрацию, сообщается в понедельник на сайте проекта.

"Друзья, отличные новости, с 7 декабря начинают работать катки проекта "Московские сезоны". Чтобы войти на каток, не забудьте зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте и через приложение "Московские сезоны". Время работы катков: будни с 11:00-22:00, выходные с 10:00-22:00. Время начала сеанса может быть изменено из-за погодных условий", - говорится в сообщении.

У посетителей будет возможность арендовать детские и взрослые коньки. Эту услугу можно будет оплатить только наличными. Вход со своими коньками на катки проекта бесплатный.

"На лед допускаются дети старше трех лет. До 14 лет только в сопровождении взрослых. Собираясь на каток, возьмите с собой документы - паспорт родителя или доверенность в произвольной форме с подписью от родителей (нотариальная доверенность не требуется). Также вы можете скачать на сайте готовую доверенность, распечатать ее и заполнить. С 14 до 18 лет можно кататься на основании документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с расписание работы катков можно на официальном сайте проекта. В этом году ледовые площадки расположены по следующим адресам: ул. Городецкая, вл. 1; сквер у Гольяновского пруда; ул Святоозерская, вл. 1; площадь Славы (Волгоградский проспект, вл. 119); ул. Перерва, вл. 52; Ключевая, вл. 22; ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Матвеевская, вл. 2; пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; а также по адресу ул. Митинская, вл. 31. Ледовый каток также открыт в Зеленограде, в 16-м микрорайоне.